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Пресс-конференция, посвященная ситуации с лишением паспорта Таировского поселкового головы
11.09.2017
Будут освещены следующие темы:
- Причины и результаты проведения митинга перед ОГА 11 сентября;
- Хронология провокаций и давления на Таировского поселкового главу;
- Судебный беспредел и незаконное лишение паспорта Хасана Хасаева.
В пресс-конференции примут участие:
Дмитрий Кривой – депутат Таировского поселкового совета;
Татьяна Гракова – председатель Общественной Организации «Народная Справедливость»;
Евгений Яковых – адвокат;
Дмитрий Завацкий — воин АТО.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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