ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Новости
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода
Погода
Погода в Одессе

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Николаеве

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Херсоне

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Горловке Погода в Броварах 




Пресс-конференция, посвященная ситуации с лишением паспорта Таировского поселкового головы
11.09.2017

Будут освещены следующие темы:

- Причины и результаты проведения митинга перед ОГА 11 сентября;

- Хронология провокаций и давления на Таировского поселкового главу;

- Судебный беспредел и незаконное лишение паспорта Хасана Хасаева.

В пресс-конференции примут участие:

Дмитрий Кривой – депутат Таировского поселкового совета;

Татьяна Гракова – председатель Общественной Организации «Народная Справедливость»;

Евгений Яковых – адвокат;

Дмитрий Завацкий — воин АТО.
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.017