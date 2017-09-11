Фото и видео Пресс-конференция, посвященная ситуации с лишением паспорта Таировского поселкового головы 11.09.2017 Будут освещены следующие темы: - Причины и результаты проведения митинга перед ОГА 11 сентября; - Хронология провокаций и давления на Таировского поселкового главу; - Судебный беспредел и незаконное лишение паспорта Хасана Хасаева. В пресс-конференции примут участие: Дмитрий Кривой – депутат Таировского поселкового совета; Татьяна Гракова – председатель Общественной Организации «Народная Справедливость»; Евгений Яковых – адвокат; Дмитрий Завацкий — воин АТО.