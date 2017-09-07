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Презентация 23-го выпуска историко-краеведческого альманаха “Юго-Запад. Одессика»
07.09.2017
Участники презентации:
Сергей Гриневецкий, Почётный гражданин г. Одессы и Одесской области, политик и меценат;
Виктор Савченко, кандидат исторических наук, редактор альманаха «Юго-Запад. Одессика»;
Авторы альманаха.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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