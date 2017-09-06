Прес-конференція, присвячена підсумкам моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників регіону впродовж шостої сесії ВРУ

06.09.2017

Протягом шостої сесії восьмого скликання Верховної Ради України Громадянська мережа ОПОРА досліджувала діяльність народних депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах. Об'єктами моніторингу стали 88 народних обранців, які були відібрані за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі. Діяльність цих депутатів аналізується за двома ключовими показниками: законотворча робота в парламенті та активність у виборчому окрузі. На основі оцінювання й узагальнення 23 критеріїв активності формується щомісячний рейтинг 88 народних депутатів за 100-бальною шкалою (депутат з найкращими показниками отримує 100 балів). Детальніше про методологію читайте тут.

Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА представлять сесійний рейтингдіяльності депутатів-мажоритарників регіону, які потрапили до моніторингу. Крім того, на прес-конференції буде презентоване дослідження з відвідування депутатами регіону засідань своїх комітетів.Таким чином, перед початком нового політичного сезону виборці зможуть підбити підсумки щодо діяльності обраних ними депутатів та зауважити, на які проблемні моменти в роботі своїх мажоритарників варто звертати ще більше уваги.

У заході візьмуть участь:

• Ігор Луговський, громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА у Одеській області;

• Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України».

Запрошуємо представників політичних партій, громадських активістів, журналістів та небайдужих громадян долучитися до дискусії!

Захід відбудеться за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.