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Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»
28.07.2017
Представники Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України», видання ІзбірКом та Центру публічних розслідувань презентують результати ініціативи щодо підвищення рівня залучення журналістів.
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» та видання ІзбірКом є засновниками Центру публічних розслідувань — коаліції незалежних журналістів-розслідувачів та активістів, які працюють в одеському регіоні.
Задля мотивації регіональних журналістів у травні-липні було проведено конкурс журналістських розслідувань, що були опубліковані в 2017 році та мають відношення до Одеського регіону. За результатами конкурсу 5 найкращих розслідувань буде нагороджено.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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