Фото и видео Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі» 28.07.2017 Представники Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України», видання ІзбірКом та Центру публічних розслідувань презентують результати ініціативи щодо підвищення рівня залучення журналістів. Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» та видання ІзбірКом є засновниками Центру публічних розслідувань — коаліції незалежних журналістів-розслідувачів та активістів, які працюють в одеському регіоні. Задля мотивації регіональних журналістів у травні-липні було проведено конкурс журналістських розслідувань, що були опубліковані в 2017 році та мають відношення до Одеського регіону. За результатами конкурсу 5 найкращих розслідувань буде нагороджено.