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Прес-конференція організаторів «Літньої міжнародної політичної школи — 2017»
14.07.2017
Разом з українськими організаціями-членами, Фондом Демократичного Розвитку та Молоддю Християнсько-демократичного союзу, ECPYouth проводить з 13-го по 18-го липня 2017 року щорічну літню школу. Цього року місце проведення – Одеса (Україна).
Літня школа 2017 року буде зосереджена на розробці та впровадженні довгострокових стратегій розв’язання конфліктів. У програмі школи базові тренінги з питань процесів миротворчості та ведення переговорів. Літня школа 2017 року пропонує нову точку зору на концепцію християнського лідерства, яка включає в себе не лише певні знання в галузі економіки та суспільства, але й сильний дух, внутрішню переконаність та розуміння основних християнських цінностей у сучасному світі.
Дата:
14 липня 2017 року
Початок о 09:30
Учасники:
Ardjan Boersma (Арджан Бурсма) – керівник стратегічного розвитку ECPYouth
Inna Panchuk (Інна Панчук) – віце-президент, керівник відділу з міжнародних відносин ECPYouth (Україна/ПАР)
Dimitri Bluashvili (Дімітрі Блуашвілі) – директор з івентів ECPYouth (Грузія)
Довідка: http://ecpyouth.eu/calendar/ss2017/
Контактна особа від організаторів:
Кисіль Олександр Вікторович,
tel.: +38 093 77 25 004
e-mail: kiselb@ukr.net
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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