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Прес-конференція організаторів «Літньої міжнародної політичної школи — 2017»
14.07.2017

Разом з українськими організаціями-членами, Фондом Демократичного Розвитку та Молоддю Християнсько-демократичного союзу, ECPYouth проводить з 13-го по 18-го липня 2017 року щорічну літню школу. Цього року місце проведення – Одеса (Україна).

Літня школа 2017 року буде зосереджена на розробці та впровадженні довгострокових стратегій розв’язання конфліктів. У програмі школи базові тренінги з питань процесів миротворчості та ведення переговорів. Літня школа 2017 року пропонує нову точку зору на концепцію християнського лідерства, яка включає в себе не лише певні знання в галузі економіки та суспільства, але й сильний дух, внутрішню переконаність та розуміння основних християнських цінностей у сучасному світі.

Дата:

14 липня 2017 року

Початок о 09:30

Учасники:

Ardjan Boersma (Арджан Бурсма) – керівник стратегічного розвитку ECPYouth

Inna Panchuk (Інна Панчук) – віце-президент, керівник відділу з міжнародних відносин ECPYouth (Україна/ПАР)

Dimitri Bluashvili (Дімітрі Блуашвілі) – директор з івентів ECPYouth (Грузія)

Довідка: http://ecpyouth.eu/calendar/ss2017/

Контактна особа від організаторів:

Кисіль Олександр Вікторович,

tel.: +38 093 77 25 004

e-mail: kiselb@ukr.net
 
 
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