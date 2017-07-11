Публічна дискусія «Законопроект 6240 — шлях до забезпечення виборчих прав переселенців та трудових мігрантів»

11.07.2017

Вівторок, 11 липня, о 11:00 у прес-центрі «Контекст-Причорномор’є».

Станом на 27 червня 2017 року, за даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 1 584 859 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Таким чином, 4% українських виборців, які змушені були покинути власні домівки через зовнішню військову агресію, не мають можливості повноцінно реалізувати свої політичні права. Через неврегульованість законодавства, внутрішньо переміщені особи вже три роки не можуть голосувати на місцевих виборах та на парламентських виборах в одномандатних округах.

З проблемами реалізації виборчих прав в Україні стикаються не лише ВПО, але й інші категорії громадян, фактичне місце проживання яких не збігається із їхнім зареєстрованим місцем проживання та, відповідно, виборчою адресою.

27 березня 2017 року 24 народні депутати України зареєстрували проект Закону № 6240 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян)”.

Цей законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про Державний реєстр виборців» та суміжних інших нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виборчих прав ВПО в Україні у всіх видах виборів. Законопроект також дозволить голосувати громадянам України за їхнім фактичним місцем проживання за рахунок спрощення процедури реєстрації виборців та усунення прив’язки виборчої адреси виборця до реєстрації його місця проживання.

У дискусії беруть участь:

• Надія Пашкова, старший координатор проекту IFES Україна;

• Олександр Клюжев, аналітик Громадянської мережі ОПОРА;

• Роман Кисленко, аналітик Громадського холдингу «Група впливу»;

• Анатолій Бойко, Голова Одеської обласної організації ВГО КВУ.

До участі у дискусії запрошено депутатів, представників органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, членів виборчих комісій, працівників відділів державного реєстру виборців та журналістів.

Законопроект 6240 дозволить захистити виборчі права переселенців та трудових мігрантів!