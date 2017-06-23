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Круглий стіл «Як програмно-цільовий метод допоможе ефективності використання коштів громад Одеської області»
23.06.2017

Круглий стіл проводить Одеська обласна організація ВГО КВУ в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня і сходу України».

Мета проекту: надати сприяння впровадженню програмно-цільового методу (ПЦМ) в бюджетний процес 20 пілотних громад із 5-ти областей Півдня і Сходу України для підвищення рівня ефективності та доброчесноті використання коштів місцевих громад.

В Одеській області проектом охоплені міста Одеса, Ізмаїл, Подільск та Біляївська ОТГ.

Основні теми обговорення:

• Виклики на шляху до ефективності місцевих бюджетних процесів. Які обов’язки з’являються у місцевих громад із запровадження ПЦМ в бюджеті 2017 року? Яка відповідальність передбачена за невиконання даних вимог?

• Як повноцінне впровадження ПЦМ допоможе ефективності використання коштів місцевих громад?

• Як допоможе громадський аудит оздоровленню місцевих бюджетів?

Надалі, учасники круглого столу зможуть взяти участь в проведенні тренінгу з питань ПЦМ та громадського аудиту, проведенні громадського аудиту місцевих бюджетів, отримають підтримку при проведенні адвокаційних заходів.

До участі в круглому столі запрошені представники Одеської обласної адміністрації, органів місцевого самоврядування міст Одеса, Ізмаїл, Подільск та Біляївської ОТГ, Держказначейства, Держаудітслужби, неурядових організацій.

Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5 областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні та медіа-підтримки ГО «Український кризовий медіа-центр».
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