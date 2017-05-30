Фото и видео Круглий стіл в Одесі на тему: «Парламентські партії vs виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?» 30.05.2017 Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Одеській області. Спікери: • Ігор Луговський, громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА у Одеській області; • Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України». Захід проходить за ініціативи Громадянської мережі ОПОРА в рамках проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» за підтримки Фонду Східна Європа. Моніторинг парламенту | Веб-сайт| Фейсбук | Твіттер (#рада8; #rada8; #opora; #опора) Довідково: У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.