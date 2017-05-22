ИА «Контекст Причерноморье»
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Пресс-конференция «Белгород-Днестровский прецедент как источник новых конфликтов в Одесской области? Ассоциация болгар Украины требует вмешательства власти»
22.05.2017

Пресс-конференция на тему: «Белгород-Днестровский прецедент как источник новых конфликтов в Одесской области? Ассоциация болгар Украины требует вмешательства власти»
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Артём Филипенко
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