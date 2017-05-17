Фото и видео Прес-конференція директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидата педагогічних наук, Анісімова Анатолія Юрійовича 17.05.2017 Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році 17 травня 2017 р. 1. Результати реєстрації учасників ЗНО В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) завершено формування Бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть брати участь в основній сесії (з 23 травня до 16 червня 2017 р.). З 28 квітня на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року розміщено запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення ЗНО. Загальна кількість учасників в Україні склала 240881 особа (у 2016 році – 267172 особи). Із них 20% випускники минулих років, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. В Одеській області зареєстровано 14744 учасника ЗНО (у 2016 році – 15878 осіб). Найбільш популярними виявилися такі предмети: українська мова і література, історія України (68%), математика (60%), англійська мова (46%), біологія (30%). 2. Організація пунктів тестування, створення безпечних умов перебування учасників ЗНО на пунктах тестування Спільно з Департаментом освіти і науки Одеської ОДА на території Одеської області визначено 82 навчальних заклади, що будуть працювати як пункти тестування. Із них: 4 на базі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; 2 на базі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; решта — центр професійно-технічної освіти, ліцеї, гімназії, НВК, загальноосвітні школи. Пункти тестування створені на території: м. Одеса, Ізмаїл, Болград, Кілія, Рені Сарата, Арциз, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Роздільна, Подільськ, Біляївка, Балта, Березівка, Южне, смт. Любашівка, Татарбунари, Тарутіно, Овідіопіль, Ширяєво. Для створення безпечних умов перебування учасників ЗНО на пунктах тестування з боку МВС та МОЗ України зроблені відповідні розпорядження. З боку МВС буде забезпечено охорону правопорядку на пунктах тестування в дні тестування. Підрозділи ДСО забезпечать охорону тестових матеріалів на пунктах тестування. З боку МОЗ будуть організовані тимчасові медичні пункти у навчальних закладах на базі яких створені пункти тестування. 3. Залучення до роботи на пунктах тестування педагогічних працівників Підготовлено до роботи: на пунктах тестування2300 педагогічних працівників; на пунктах перевірки250екзаменаторів. 4. Календар проведення основної сесії ЗНО-2017 № з/п Предмет Дата ЗНО Відповіді на сайті УЦОЯО Результати ЗНО до 1 Українська мова і літ-ра 23.05.2017 24.05.2017 15.06.2017 2 Іспанська, німецька, французька мови 25.05.2017 26.05.2017 15.06.2017 3 Англійська мова 29.05.2017 30.05.2017 15.06.2017 4 Математика 31.05.2017 01.06.2017 15.06.2017 5 Історія України 02.06.2017 06.06.2017 19.06.2017 6 Російська мова 06.06.2017 07.06.2017 19.06.2017 7 Біологія 08.06.2017 09.06.2017 19.06.2017 8 Географія 12.06.2017 13.06.2017 23.06.2017 9 Фізика 14.06.2017 15.06.2017 23.06.2017 10 Хімія 16.06.2017 19.06.2017 23.06.2017 Апеляції 1). Розглядає регламентна комісія Одеського РЦОЯО: Подається в письмовій формі до виходу із ПТ через уповноважену особу УЦОЯО, розглядається протягом 3 днів. Причини: Неправильний відлік часу;

Відсутність або пошкодження тестових матеріалів;

Дії або бездіяльність персоналу ПТ, які вплинули на якість роботи абітурієнта;

Інші виняткові обставини, які зашкодили проведенню ЗНО. 2). Розглядає апеляційна комісія УЦОЯО: Подається протягом 5 днів з дня оприлюднення результатів ЗНО з відповідного предмета, розглядається протягом 15 днів. Результат розгляду апеляції: Відмова у задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав;

Задоволення апеляційної заяви і зміна кількості балів – збільшення або зменшення. 5. Організація громадського контролю за дотриманням процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання Здійснюється громадськими організаціями, ЗМІ, батьківськими комітетами, піклувальними радами. Акредитація здійснюється на базі Одеського РЦОЯО. 6. Додаткова сесія ЗНО-2017 буде проведена 03 – 12 липня 2017 р. Зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії можуть проходити особи, які: не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їхніх дій та волі;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

є учасниками антитерористичної операції;

є засудженими до позбавлення волі або узяті під варту. 7. Запобіжні заходи, які здійснені Українським центром оцінювання якості освіти щодо унеможливлення порушень процедури ЗНО Обробка бланків відповідей ЗНО та їх перевірка буде здійснюватись за межами територій обслуговування регіональних центрів де виконували тестові завдання учасники ЗНО (Наприклад роботи Одеського РЦ будуть обробляти і перевіряти в будь-якому іншому центрі) Тому марно шукати у центрах обробки людей, які можуть вплинути на результат.

На кожному пункті тестування будуть громадські спостерігачі та уповноважені особи Українського або регіонального центру які проводять жеребкування серед персоналу ПТ, (інструктори і чергові в останній момент узнають де буде їх робоче місце). Тому шукати тих, хто буде допомагати на пунктах тестування марна справа тим більше, що в аудиторії не може бути спеціаліста з того предмету, з якого проводиться тестування. Покарання за спробу пронести на пункт тестування небезпечні предмети, а також використання шпаргалок, мобільних телефонів, інших електронних пристроїв під час тестування буде одне – видалення з пункту тестування і анулювання роботи. Крім того, Українським центром вжиті деякі заходи, які дозволяють на 100% контролювати дії учасників ЗНО в аудиторіях де відбувається тестування.

Сайти в Інтернеті де нібито можна купити завдання ЗНО-2017 і відповіді до них теж чисте шахрайство.

Але саме головне, до чого ми закликаємо учасників ЗНО – не бути байдужими якщо ви стали свідками порушення процедури тестування. Від вашої активної громадянської позиції залежить в першу чергу ваш власний результат. Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua