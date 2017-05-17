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Прес-конференція директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидата педагогічних наук, Анісімова Анатолія Юрійовича
17.05.2017
Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році
17 травня 2017 р.
1. Результати реєстрації учасників ЗНО
В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) завершено формування Бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть брати участь в основній сесії (з 23 травня до 16 червня 2017 р.). З 28 квітня на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року розміщено запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення ЗНО.
Загальна кількість учасників в Україні склала 240881 особа (у 2016 році – 267172 особи). Із них 20% випускники минулих років, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
В Одеській області зареєстровано 14744 учасника ЗНО (у 2016 році – 15878 осіб). Найбільш популярними виявилися такі предмети: українська мова і література, історія України (68%), математика (60%), англійська мова (46%), біологія (30%).
2. Організація пунктів тестування, створення безпечних умов перебування учасників ЗНО на пунктах тестування
Спільно з Департаментом освіти і науки Одеської ОДА на території Одеської області визначено 82 навчальних заклади, що будуть працювати як пункти тестування. Із них: 4 на базі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; 2 на базі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; решта — центр професійно-технічної освіти, ліцеї, гімназії, НВК, загальноосвітні школи. Пункти тестування створені на території: м. Одеса, Ізмаїл, Болград, Кілія, Рені Сарата, Арциз, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Роздільна, Подільськ, Біляївка, Балта, Березівка, Южне, смт. Любашівка, Татарбунари, Тарутіно, Овідіопіль, Ширяєво.
Для створення безпечних умов перебування учасників ЗНО на пунктах тестування з боку МВС та МОЗ України зроблені відповідні розпорядження. З боку МВС буде забезпечено охорону правопорядку на пунктах тестування в дні тестування. Підрозділи ДСО забезпечать охорону тестових матеріалів на пунктах тестування. З боку МОЗ будуть організовані тимчасові медичні пункти у навчальних закладах на базі яких створені пункти тестування.
3. Залучення до роботи на пунктах тестування педагогічних працівників
Підготовлено до роботи: на пунктах тестування2300 педагогічних працівників; на пунктах перевірки250екзаменаторів.
4. Календар проведення основної сесії ЗНО-2017
Апеляції 1). Розглядає регламентна комісія Одеського РЦОЯО:
Подається в письмовій формі до виходу із ПТ через уповноважену особу УЦОЯО, розглядається протягом 3 днів. Причини:
2). Розглядає апеляційна комісія УЦОЯО:
Подається протягом 5 днів з дня оприлюднення результатів ЗНО з відповідного предмета, розглядається протягом 15 днів.
Результат розгляду апеляції:
5. Організація громадського контролю за дотриманням процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Здійснюється громадськими організаціями, ЗМІ, батьківськими комітетами, піклувальними радами. Акредитація здійснюється на базі Одеського РЦОЯО.
6. Додаткова сесія ЗНО-2017 буде проведена 03 – 12 липня 2017 р.
Зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії можуть проходити особи, які:
7. Запобіжні заходи, які здійснені Українським центром оцінювання якості освіти щодо унеможливлення порушень процедури ЗНО
Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua
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