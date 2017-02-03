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Прес-конференція на тему: «Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році»
03.02.2017
Спікер: директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, Анісімов Анатолій Юрійович.
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Артём Филипенко
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