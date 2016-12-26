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Итоги работы миротворческого проекта “Я живу в Одессе”
26.12.2016

В Одессе подвели итоги работы миротворческого проекта “Я живу в Одессе”, в рамках которого вынужденные переселенцы и одесситы знакомились и больше времени проводили вместе.

В мероприятии принимают участие:

Кира Менакер — руководитель миротворческого проекта «Я живу в Одессе»,

Александр Доброер — социолог, специалист по мониторингу и оценке миротворческого проекта «Я живу в Одессе»,

о.Василий Колодчин — директор благотворительного фонда «Каритас Одесса УГКЦ».

Всего в проекте приняли участие сто переселенцев и сто одесситов. В течение 6 месяцев участники инициативы приняли участие в совместных мероприятиях — экскурсии, мастер-классы, лекции, новые одесситы подарили городу новые деревья.

Инициаторы проекта — БФ “Каритас Одесса УГКЦ”. Сотрудники организации работают с вынужденными переселенцами с 2014 года – с момента аннексии АР Крым.

“Предварительно мы провели фокус-группы с местными жителями и вынужденными переселенцами. Результаты показали существующие проблемы с интеграцией новых одесситов в новое общество. Чтобы изменить ситуацию мы инициировали миротворческий проект, в рамках которого провели работу не только с ВПО и горожанами, но и социальными работниками” — куратор проекта Кира Менакер.
 
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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