Фото и видео Итоги работы миротворческого проекта “Я живу в Одессе” 26.12.2016 В Одессе подвели итоги работы миротворческого проекта “Я живу в Одессе”, в рамках которого вынужденные переселенцы и одесситы знакомились и больше времени проводили вместе. В мероприятии принимают участие: Кира Менакер — руководитель миротворческого проекта «Я живу в Одессе», Александр Доброер — социолог, специалист по мониторингу и оценке миротворческого проекта «Я живу в Одессе», о.Василий Колодчин — директор благотворительного фонда «Каритас Одесса УГКЦ». Всего в проекте приняли участие сто переселенцев и сто одесситов. В течение 6 месяцев участники инициативы приняли участие в совместных мероприятиях — экскурсии, мастер-классы, лекции, новые одесситы подарили городу новые деревья. Инициаторы проекта — БФ “Каритас Одесса УГКЦ”. Сотрудники организации работают с вынужденными переселенцами с 2014 года – с момента аннексии АР Крым. “Предварительно мы провели фокус-группы с местными жителями и вынужденными переселенцами. Результаты показали существующие проблемы с интеграцией новых одесситов в новое общество. Чтобы изменить ситуацию мы инициировали миротворческий проект, в рамках которого провели работу не только с ВПО и горожанами, но и социальными работниками” — куратор проекта Кира Менакер.