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«На этой неделе дождей в Одессе не прогнозируется», — Гидрометцентр
13:53 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей на начавшейся неделе в Одессе установится преимущественно сухая погода, воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 5 декабря, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днем 3-5 тепла.
В среду, 6 декабря, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — плюс 2-7 градусов.
В четверг, 7 декабря, также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем — до плюс 10 градусов.
В пятницу, 8 декабря, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В субботу, 9 декабря, осадков также не ожидается. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — плюс 7-12.
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Сергей Гриневецкий
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