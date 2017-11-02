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Порывистый ветер ожидается сегодня в течение всего дня на Одесчине
09:15 / 28.11.2017
ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются сегодня в течение всего дня на территории области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Гидрометцентре ГУ ГСЧС Украины.
Так, по прогнозу ГМЦ, в течение сегодняшнего дня, 28 ноября, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях сохранятся порывы ветра 15-20 м/с.
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Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
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