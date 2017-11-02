Одесса > Новости > Метео Порывистый ветер ожидается сегодня в течение всего дня на Одесчине 09:15 / 28.11.2017 ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются сегодня в течение всего дня на территории области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Гидрометцентре ГУ ГСЧС Украины. Так, по прогнозу ГМЦ, в течение сегодняшнего дня, 28 ноября, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях сохранятся порывы ветра 15-20 м/с. версия для печати