«В первый день зимы в Одессе ожидается дождь и до 12 градусов тепла», — Гидрометцентр

13:23 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, одесситов ждёт дождливая неделя, а в первый день зимы, 1 декабря, воздух прогреется до 7-12 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, во вторник, 28 ноября, по г. Одессе прогнозируется облачность. Дождь, днем сильный. Ветер восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 тепла.

На автодорогах области местами видимость во время дождя, 1-2 км.

В среду, 29 ноября, также будет облачно. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 тепла.

В четверг, 30 ноября, будет пасмурно, но без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем плюс 6-11 градусов.

В пятницу и субботу, 1-2 декабря, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — плюс 7-12.