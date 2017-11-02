ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«В первый день зимы в Одессе ожидается дождь и до 12 градусов тепла», — Гидрометцентр
13:23 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, одесситов ждёт дождливая неделя, а в первый день зимы, 1 декабря, воздух прогреется до 7-12 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, во вторник, 28 ноября, по г. Одессе прогнозируется облачность. Дождь, днем сильный. Ветер восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 тепла.

На автодорогах области местами видимость во время дождя, 1-2 км.

В среду, 29 ноября, также будет облачно. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 тепла.

В четверг, 30 ноября, будет пасмурно, но без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем плюс 6-11 градусов.

В пятницу и субботу, 1-2 декабря, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — плюс 7-12.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:58 27.11.2017
В ряде домов пригорода Одессы завтра отключат воду
17:51 27.11.2017
В ряде домов Одессы во вторник, 28 ноября, отключат свет
17:47 27.11.2017
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Староказачьем
17:44 27.11.2017
Руководитель гордепартамента транспорта обещал отапливаемые маршрутки и проезжаемые улицы этой зимой
17:34 27.11.2017
Транспортники и полиция Одессы отчитались о готовности дорог к зиме


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.769