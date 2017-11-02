ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«На этой неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, днём сохранятся плюсовые температуры», — Гидрометцентр
13:55 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, ночная температура воздуха опустится до минус трёх градусов, днём воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 21 ноября, по Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до 2 градусов тепла, днем — плюс 5-7.

В среду и четверг, 22-23 ноября, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 23 ноября восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — 3-8 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 24-25 ноября, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 5-10 градусов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:43 20.11.2017
В некоторых домах Одессы завтра, 21 ноября, отключат газ
17:22 20.11.2017
Директора одесского театра разоблачили при получении взятки в 5 тысяч гривен
16:57 20.11.2017
Во вторник, 21 ноября, в некоторых домах Одессы не будет света
16:46 20.11.2017
196 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
16:41 20.11.2017
Деволановский спуск планируют сделать пешеходным и благоустроить


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.850