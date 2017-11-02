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«На этой неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, днём сохранятся плюсовые температуры», — Гидрометцентр
13:55 / 20.11.2017
ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, ночная температура воздуха опустится до минус трёх градусов, днём воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 21 ноября, по Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до 2 градусов тепла, днем — плюс 5-7.
В среду и четверг, 22-23 ноября, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 23 ноября восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — 3-8 градусов тепла.
В пятницу и субботу, 24-25 ноября, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 5-10 градусов.
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Сергей Гриневецкий
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