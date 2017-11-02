«На этой неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, днём сохранятся плюсовые температуры», — Гидрометцентр

13:55 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе существенных осадков не ожидается, ночная температура воздуха опустится до минус трёх градусов, днём воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 21 ноября, по Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до 2 градусов тепла, днем — плюс 5-7.

В среду и четверг, 22-23 ноября, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 23 ноября восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — 3-8 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 24-25 ноября, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 5-10 градусов.