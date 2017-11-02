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Одессе прогнозируют сильный туман на ближайшие сутки
12:51 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По Одессе и местами по Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным туманом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-2 часа по Одессе и местами области ожидается туман, видимость 200-500 м. Туман сохранится сегодня до конца дня, а также ночью и утром 14 ноября.
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Сергей Гриневецкий
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