Одессе прогнозируют сильный туман на ближайшие сутки

12:51 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По Одессе и местами по Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным туманом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-2 часа по Одессе и местами области ожидается туман, видимость 200-500 м. Туман сохранится сегодня до конца дня, а также ночью и утром 14 ноября.