«В Одессе на этой неделе сохранятся плюсовые температуры, в среду возможен небольшой дождь», — Гидрометцентр

13:14 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе на этой неделе сохранятся плюсовые температуры, в среду, 9 ноября, возможен небольшой дождь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 7 ноября, по г. Одесса ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем — плюс 10-12 градусов.

В среду, 8 ноября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — плюс 8-13 градусов.

В четверг, 9 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 3-8 градусов, днем 8-13 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 10-11 ноября, без существенных осадков. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем — плюс 9-14 градусов.