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«В Одессе на этой неделе сохранятся плюсовые температуры, в среду возможен небольшой дождь», — Гидрометцентр
13:14 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе на этой неделе сохранятся плюсовые температуры, в среду, 9 ноября, возможен небольшой дождь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
По прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 7 ноября, по г. Одесса ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем — плюс 10-12 градусов.
В среду, 8 ноября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — плюс 8-13 градусов.
В четверг, 9 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 3-8 градусов, днем 8-13 градусов тепла.
В пятницу и субботу, 10-11 ноября, без существенных осадков. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем — плюс 9-14 градусов.
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Сергей Гриневецкий
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