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«На этой неделе ночная температура в Одессе опустится ниже нуля», — Гидрометцентр
14:21 / 31.10.2017
ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе ночная температура в Одессе опустится ниже нуля, но к выходным немного потеплеет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по прогнозам синоптиков, в среду, 1 ноября, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем — плюс 8-10.
В четверг, 2 ноября, также прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.
В пятницу, 3 ноября, будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью — от нуля до 5 градусов тепла, днем — плюс 10-15 градусов.
В субботу и воскресенье, 4-5 ноября, существенных осадков не ожидается. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — плюс 9-14.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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