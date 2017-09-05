Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

14:41 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, согласно прогнозу, 25 октября по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью 5-7 градусов тепла, днем — плюс 9-11 градусов. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью и утром по Одессе и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.