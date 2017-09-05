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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
14:41 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Так, согласно прогнозу, 25 октября по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью 5-7 градусов тепла, днем — плюс 9-11 градусов. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью и утром по Одессе и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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