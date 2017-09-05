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Погода




«На этой неделе ночная температура в Одессе может опуститься до 0», — Гидрометцентр
15:11 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе ночная температура воздуха в Одессе может опуститься до 0 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, по Одессе ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем — плюс 11-13.

В среду, 25 октября, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночная температура — 1-6 градусов тепла, днем плюс 7-12 градусов.

В четверг, 26 октября, прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 9-14.

В пятницу, 27 октября, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем 12-17 тепла.

В субботу, 28 октября, местами возможен дождь. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем — плюс 9-14 градусов.

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