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«На этой неделе ночная температура в Одессе может опуститься до 0», — Гидрометцентр
15:11 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе ночная температура воздуха в Одессе может опуститься до 0 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 24 октября, по Одессе ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем — плюс 11-13.
В среду, 25 октября, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночная температура — 1-6 градусов тепла, днем плюс 7-12 градусов.
В четверг, 26 октября, прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 9-14.
В пятницу, 27 октября, существенных осадков также не ожидается. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем 12-17 тепла.
В субботу, 28 октября, местами возможен дождь. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем — плюс 9-14 градусов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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