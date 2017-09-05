«Тёплая и сухая погода продержится в Одессе, как минимум, до конца недели», — Гидрометцентр

15:12 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, тёплая и сухая погода установится в Одессе, как минимум, до конца недели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в среду, 18 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, утром и днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем — плюс 16-18 градусов. По области — до плюс 21 градуса.

В четверг и пятницу, 19-20 октября, также ожидается переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

В субботу и воскресенье, 21-22 октября, существенных осадков не прогнозируется. Ночная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем — плюс 18-23 градуса.