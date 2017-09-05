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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
14:07 / 13.10.2017
ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 14 октября днем по Одессе, ночью и днем местами по области объявлено штормовое предупреждение — ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, 14 октября по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем — плюс 15-17 градусов.
В воскресенье, 15 октября, и понедельник, 16 октября, по городу прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем — плюс 17-22 градуса.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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