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На завтра по Одессе снова объявлено штормовое предупреждение из-за возможного усиления ветра
13:49 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 10 октября, по Одессе и местами по области — ночью и утром ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 10 октября, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем — плюс 13-15. На автодорогах области видимость хорошая.
Ночью и утром 10 октября по Одессе и местами по области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
В среду, 11 октября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем — 16-21 градус.
В четверг, 12 октября, также прогнозируется переменная облачность. Ночью местами возможен дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 6-11, днем 16-21 градус тепла.
В пятницу и субботу, 13 и 14 октября, местами пройдут дожди. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем — до плюс 13-18 градусов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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