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Погода




«Южный циклон принесёт на территорию Одесской области похолодание и сильные дожди», — Гидрометцентр
13:23 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам метеорологов, на территории Одесской области 7-9 октября ожидается значительное ухудшение погоды — похолодание и сильные дожди, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, в связи со смещением активного южного циклона по территории Одесской области 7-9 октября ожидается значительное ухудшение погодных условий.

7-8 октября ожидаются дожди, сильные дожди, возможны очень сильные дожди, местами грозы.

9 октября — местами дождь, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

9-10 октября ожидается понижение температуры воздуха — ночью 4-9 градусов тепла, днем — плюс 10-15.

Похолодание сохранится и ночью 11 октября.

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