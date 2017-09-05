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Погода




Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
17:05 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение из-за прогнозируемого усиления ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует 6 октября по Одессе и местами по области юго-западный ветер, днем северо-западный, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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