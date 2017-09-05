Одесса > Новости > Метео Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области 17:05 / 05.10.2017 ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение из-за прогнозируемого усиления ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует 6 октября по Одессе и местами по области юго-западный ветер, днем северо-западный, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. версия для печати