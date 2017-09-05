«В Одессе на этой неделе ожидается до плюс 24 градусов», — Гидрометцентр

13:38 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе на этой неделе ожидаются ночные температуры 7-15 градусов тепла, днём воздух прогреется до плюс 24 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 3 октября, по Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем — плюс 14-16. По области ночью — 4-9 тепла, днем до плюс 19 градусов. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В среду, 4 октября, прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-12 тепла, днем — плюс 17-22 градуса.

В четверг, 5 октября, существенных осадков также не ожидается. Ветер южный, ночью северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

В пятницу и субботу, 6-7 октября, — без существенных осадков, лишь днем 7 октября местами возможен небольшой дождь. Температура ночью — плюс 10-15 градусов, днем — 19-24 тепла.