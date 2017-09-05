Этой ночью по области ожидаются первые заморозки

15:26 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29 сентября по Одесской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей.

Так, по данным синоптиков, завтра в Одессе и области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — плюс 14-19 градусов. Температура морской воды 17-18 градусов.

Объявлено штормовое предупреждение: ночью и днем 29 сентября по Одессе и местами по Одесской области сохранятся порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Ночью и утром по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 градуса.