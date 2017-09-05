Штормовое предупреждение сохраняется на завтра по Одессе и области

15:48 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 28 сентября, по Одессе и местами по Одесской области сохранятся порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, в связи с чем продолжает действовать штормовое предупреждение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, 28 сентября по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем — плюс 15-17. По области ночью — плюс 4-9 градусов, днём — 14-19 тепла. Температура морской воды 18-19 градусов.

В связи с прогнозируемым порывистым ветром продолжает действовать штормовое предупреждение по Одессе и местами по Одесской области.