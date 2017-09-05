Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

13:06 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ночью и днем 27 сентября по Одессе и местами по области будет действовать штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам на 27 сентября, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 16-18. По области ночью 7-12 тепла, днем плюс 15-20 градусов.

В связи с усилением ветра ночью и днем 27 сентября по Одессе, местами по Одесской области объявлено штормовое предупреждение.