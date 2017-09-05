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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:06 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ночью и днем 27 сентября по Одессе и местами по области будет действовать штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам на 27 сентября, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 16-18. По области ночью 7-12 тепла, днем плюс 15-20 градусов.
В связи с усилением ветра ночью и днем 27 сентября по Одессе, местами по Одесской области объявлено штормовое предупреждение.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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