«В Одессе ожидается усиление ветра», — Гидрометцентр

14:43 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одессе ожидаются порывы северо-восточного ветра и понижение дневной температуры воздуха до 14-19 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 26 сентября, по Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 20-22 градуса. Температура морской воды 19-20 градусов.

В среду, 27 сентября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 7-12 градусов, днем 16-21 тепла.

В четверг, 28 сентября, также прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью 5-10 градусов тепла, днем плюс 14-19 градусов.

В пятницу и субботу, 29-30 сентября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, днем — плюс 14-19 градусов.