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«В Одессе завтра ожидаются сильные дожди, а по области сохранится пожарная опасность 5 класса», — Гидрометцентр
13:56 / 21.09.2017
ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 22 сентября, утром и днем по Одессе и области ожидается сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с, град, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Так, по данным синоптиков, завтра, в Одессе будет пасмурно. Ожидается дождь, утром и днем сильный, гроза, град. Ветер западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем — плюс 18-20. Температура морской воды 19-20 градусов.
По области ожидается облачная погода. Дождь (утром и днем местами сильный), местами гроза, град. Ветер западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью — плюс 12-17 градусов, днем 18-23 тепла.
При этом по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, во время дождя местами ухудшение видимости 1-2 км.
В субботу, 23 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь, гроза. Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем плюс 19-24.
В воскресенье, 24 сентября, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью — плюс 11-16 градусов, днем 17-22.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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