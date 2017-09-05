Одесса > Новости > Метео Усиление ветра и шквалы ожидаются в Одесской области 12:27 / 12.09.2017 ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Укргидрометцентра, в Одесской области сегодня, 12 сентября, ожидаются усиление ветра и шквалы 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Как отметили в пресс-службе, по данным Укргидрометцентра, 12 сентября на западе страны ожидаются усиление ветра, дожди и грозы, в южных областях — Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской — местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. версия для печати