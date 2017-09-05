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«На этой неделе в Одессе будет по-летнему тепло и без существенных осадков», — Гидрометцентр
13:39 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе сохранится по-летнему тёплая погода, без дождей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
Так, по прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 12 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем — плюс 24-26. по области — до плюс 29. Температура морской воды 19-20 градусов.
В среду, 13 сентября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — 16-21 градус тепла, днем 23-28.
В четверг, 14 сентября, также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Ночная температура — плюс 13-18, днем 23-28 градусов тепла.
В пятницу и субботу, 15-16 сентября, осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем — плюс 23-28 градусов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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