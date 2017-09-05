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«До конца недели в Одессе установится сухая и тёплая погода», — Гидрометцентр
15:15 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 29 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
Так, по прогнозу Гидрометцентра, в среду, 6 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 13-15 градусов, днем 23-25 тепла. Температура морской воды по-прежнему 18-19 градусов.
В четверг, 7 сентября, в Одессе будет облачно с прояснениями. Также без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем — плюс 23-28.
В пятницу, 8 сентября, ожидается облачна погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, днем 23-28 тепла.
На выходных, 9-10 сентября, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью — плюс 14-19 градусов, днем 24-29 тепла.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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