«До конца недели в Одессе установится сухая и тёплая погода», — Гидрометцентр

15:15 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 29 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, в среду, 6 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 13-15 градусов, днем 23-25 тепла. Температура морской воды по-прежнему 18-19 градусов.

В четверг, 7 сентября, в Одессе будет облачно с прояснениями. Также без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем — плюс 23-28.

В пятницу, 8 сентября, ожидается облачна погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, днем 23-28 тепла.

На выходных, 9-10 сентября, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью — плюс 14-19 градусов, днем 24-29 тепла.