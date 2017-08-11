«В День знаний и День города дождей в Одессе не ожидается», — Гидрометцентр

14:24 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в этом году погода не омрачит одесситам празднование Дня знаний и Дня города — ожидается переменная облачность, без осадков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, в день начала учебного года и праздничных школьных линеек, 1 сентября, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем — плюс 20-22. Температура морской воды на пляжах города — 18-19 градусов.

В день города, 2 сентября, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 11-16 градусов, днем 25-30.

В воскресенье, 3 сентября, будет ещё теплее — ночью 14-19 тепла, а днём воздух прогреется до плюс 31.

А уже в понедельник в городе прогнозируется кратковременный дождь, однако ночная температура составит 15-20 градусов тепла, днем — 25-30 градусов.