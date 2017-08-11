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Грозовые дожди ожидаются ночью по области
14:47 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ночью 29 августа местами по области ожидается гроза, а кроме того, 29-31 августа по Одесскому региону ожидается чрезвычайная пожарная опасность, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 августа по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 20-22 градуса. Температура морской воды 17-18 градусов.
По Одесской области ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза. На автодорогах области видимость хорошая.
В среду и четверг, 30-31 августа, по Одессе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем плюс 20-25.
В пятницу и субботу, 1-2 сентября, осадков также не ожидается. Ночная температура воздуха — 11-16 градусов, днем — плюс 24-29 градусов.
29-31 августа по Одесскому региону ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Сергей Гриневецкий
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