Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области: ожидается сильный дождь и ветер

13:42 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на 22 августа по Одессе и местами по области: ночью и днем ожидается сильный дождь, гроза, порывы северо-западного ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью и днем 22 августа по Одесса местами по области ожидается сильный дождь, гроза. По области местами град. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем плюс 23-25. Температура морской воды 22-23 градуса.

На автодорогах области видимость во время дождя 2-4 км.

При этом, по данным ГСЧС, 22 августа на территории Одесской области объявляется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду и четверг, 23-24 августа, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, днем — плюс 22-27.

В пятницу и субботу, 25-26 августа, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью — 13-18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 29.