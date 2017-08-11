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«После дождей на этой неделе в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода», — Гидрометцентр
14:54 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 15 августа, по Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 9-14 м/с. По области ночью ожидается гроза, порывы северного ветра 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем плюс 30-32. Температура морской воды 22-23 градуса.

В среду и четверг, 16-17 августа, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 16-21 градус, днем 28-33.

В пятницу и субботу, 18-19 августа, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — плюс 17-22 градуса, днем — до 34 тепла.

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