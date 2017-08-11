|
|
«После дождей на этой неделе в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода», — Гидрометцентр
14:54 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 15 августа, по Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 9-14 м/с. По области ночью ожидается гроза, порывы северного ветра 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем плюс 30-32. Температура морской воды 22-23 градуса.
В среду и четверг, 16-17 августа, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью — плюс 16-21 градус, днем 28-33.
В пятницу и субботу, 18-19 августа, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — плюс 17-22 градуса, днем — до 34 тепла.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:49 14.08.2017
17:20 14.08.2017
16:00 14.08.2017
34 единицы техники и более тысячи коммунальщиков привлечены к ликвидации последствий непогоды в Одессе
14:08 14.08.2017
13:45 14.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.491
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»