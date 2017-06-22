«Следующая неделя в Одессе начнётся с кратковременных дождей», — Гидрометцентр

14:39 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до конца нынешней недели в Одессе и области установится сухая и солнечная погода, а уже в понедельник ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и градом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 11 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 22-24 градуса, днем 31-33. Температура морской воды 23-24 градуса.

В субботу и воскресенье, 12-13 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 градус тепла, днем — плюс 30-35 градусов.

В понедельник, 14 августа, ожидается кратковременный дождь, местами гроза, град. Ночная температура составит 17-22 градуса, днем воздух прогреется до 26-31.