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Высокая температура сохранится по всей области
15:12 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе и области высокая температура сохранится в течение недели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, во вторник, 8 августа, по г. Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с. Температура ночью 23 — 25ºС, днем 33 — 35ºС тепла. Температура морской воды плюс 25 — 26ºС.
По Одесской области переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с. Температура ночью 20 — 25ºС, днем 31 — 36°С выше ноля. На автодорогах области видимость хорошая.
В среду и четверг, 9 и 10 августа, в городе также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью 17 — 24ºС, днем 31 — 36ºС тепла.
В пятницу и субботу, 11 и 12 августа, ожидается погода без осадков. Температура ночью плюс 19 — 24ºС, днем 31 — 36ºС.
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