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Высокая температура сохранится по всей области на этой неделе
13:01 / 31.07.2017
, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе и области сохранится высокая температура в течение всей недели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, во вторник, 1 августа, по г. Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью переменных направлений 3 — 5 м/с, днем северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью плюс 18 — 20ºС, днем 30 — 32ºС. Температура морской воды 17 — 18ºС.
По Одесской области переменная облачность без осадков. Ветер ночью переменных направлений 3 — 5 м/с, днем северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью 15 — 20ºС, днем 30 — 35°С выше ноля. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 — 2 км.
В среду и четверг, 2 и 3 августа, в городе также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью 18 — 23ºС, днем 30 — 35ºС тепла.
В пятницу и субботу, 4 и 5 августа, ожидается погода без осадков. Температура ночью плюс 20 — 25ºС, днем 32 — 37ºС.
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