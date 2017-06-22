Штормовое предупреждение объявлено в Одесской области

11:51 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области на 26-31 объявлено два щтормовых предупреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По информации пресс-службы, 26 июля в Одесской области ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, и 26-31 июля в Одесской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.