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«Температура в Одессе и области на этой неделе будет выше, чем на прошлой», — Гидрометцентр
17:12 / 18.07.2017
ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По Одессе и области температура на этой неделе ожидается выше, чем на прошлой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в среду, 18 июля, по г. Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью плюс 17-19ºС, днем 28-30ºС. Температура морской воды 21-22ºС.По Одесской области Температура ночью 14-19ºС, днем 28-33ºС тепла. На автодорогах области видимость хорошая.
В четверг и пятницу, 20-21 июля, в городе также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19ºС, днем 27-32ºС выше ноля.
В субботу и воскресенье, 22-23 июля осадков не будет. Температура ночью плюс 16-21ºС, днем 29-34ºС.
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