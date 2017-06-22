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23 населенных пункта в Одесской области пострадали от непогоды
14:30 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вследствие шквального ветра и грозы, которая произошла вечером 13 июля 23 населенных пункта Одесской области временно остались без электроснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, вследствие шквального ветра и грозы, которая произошла вечером 13 июля ряд населенных пунктов Одесской области временно остались без электроснабжения. Так, по данным областного РЭС, из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 23 населенных пункта Одесской области: в Арцизском районе — 1, в Б.Днестровском — 5, Беляевском — 5, Ивановском — 2, Лиманском — 1, Раздельнянском — 12.
Для восстановления электроэнергии привлечено 23 аварийные бригады электросетей — 12 единиц техники и 69 работников. В частности, в Арцизском районе все населенные пункты уже имеют электроснабжение.
Кроме этого, в Лиманском районе была размыта дорога, возле села Барабой Овидиопольского района в результате сильного ветра дерево упало на проезжую часть. Сильный ливень не давал возможности автотранспорту на трассах двигаться. Пострадали дома в селах Ивашково и Загнитков Кодымского района.
«Именно благодаря сплоченной и своевременной работе спасателей и аварийных служб последствия непогоды было ликвидировано и оказана помощь жителям Одесской области, которые стали заложниками ливни», — отметил председатель областного совета Антолий Урбанский.
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