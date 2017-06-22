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Коммунальные службы Одессы ликвидируют последствия непогоды
12:45 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, накануне обрушившейся на город, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, сегодня, 14 июля 2017 года, городские коммунальные службы выполняют работы по ликвидации последствий сильного дождя и шквального ветра, обрушившихся на Одессу накануне вечером и продолжавшихся всю ночь.

Так, в результате сильного ливня оказались подтопленными несколько улиц: Приморская, Балковская, Французский бульвар и Таможенная площадь. Большой объем дождевой воды не успевал быстро уходить в ливневые стоки с улиц города. Незначительные подтопления оперативно ликвидировали сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» .

Из-за значительного количества песка, который смыло с Деволановского спуска на Таможенную площадь потоками дождевой воды, было затруднено движение автотранспорта. Работники КП «Городские дороги» на протяжении ночи собирали с проезжей части мокрый песок и освобождали дорожное полотно. По состоянию на шесть часов утра все подтопления были ликвидированы. Всего в работах были задействованы 24 единицы техники и 42 сотрудника предприятия.

Кроме того, по информации КП «Горзелентрест» на девять часов утра, шквальным порывистым ветром в Одессе были повалены 3 дерева: на ул. Преображенской возле Горсада, по ул. Базарной, 57 и на Военном спуске (дерево упало на машину).

Ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.

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