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Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие часы в Одессе и области
15:45 / 12.07.2017
ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшие 1-3 часа по Одессе и области ожидается сильный дождь, гроза, град, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в ближайшие 1-3 часа по Одессе и области ожидается сильный дождь, гроза, град, во время грозы шквал 17-22 м/с. Такая погода сохранится до конца дня, ночью и утром 13 июля.
На четверг, 13 июля, по Одессе синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь, грозу, град. Ветер южный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с, вечером 19-24 м/с. Температура ночью 17-19ºС, днем 24-26ºС тепла. Температура морской воды плюс 19-20ºС.
По Одесской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер южный 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с, вечером 19-24 м/с. Температура ночью 15-20ºС, днем 24-29ºС выше ноля. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, в дождь местами видимость 500-1000 м.
На пятницу и субботу, 14-15 июля обещают переменную облачность без осадков, 14 июля ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17ºС, днем плюс 22-27ºС.
В воскресенье и понедельник 16-17 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17ºС, днем 22-27ºС.
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