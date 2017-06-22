По Одессе в ближайшие пару часов ожидается гроза и шквалистый ветер

15:52 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 6 июля, с 17:00 до 19:00 по Одессе и области ожидается гроза и шквалистый ветер, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сообщению Гидрометцентра, 6 июля с 17:00 до 19:00 по Одессе и области ожидается гроза и шквалистый ветер 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.

Такая же погода сохранится в городе и прилегающих районах области ночью и утром 7 июля — кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 16-18 градусов, днем 25-27 тепла, температура морской воды 19-20 градусов.