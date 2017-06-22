Одесса > Новости > Метео Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в течение сегодняшнего дня 11:48 / 27.06.2017 ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Укргидрометцентра, сегодня, 27 июня, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — грозы и сильные порывы ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. По информации пресс-службы, 27 июня в Одесской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. версия для печати