«Завтра по Одессе и области снова ожидаются грозовые дожди», — Гидрометцентр

14:19 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 27 июня, во второй половине дня по Одессе, местами по области ожидается гроза, по области во время грозы шквал 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 27 июня, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, днем западный, 5-10 м/с. По области во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем — плюс 26-28. Температура морской воды 14-15 градусов.

В среду, 28 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью — плюс 16-21, днем 27-32 градуса тепла.

В четверг, 29 июня, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха — 16-21 градус, днем — до плюс 32.

В конце недели существенных осадков в городе не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса, днем — плюс 30-35.